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Okula bisikletle gittiler

İzmir’de ilkokul ve ortaokul öğrencileri sabah saatlerinde servis veya arabayla okula gitmek yerine arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürerek gitti. “Haydi, Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyasına katılan öğrenciler, bisikletle okula gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Okula bisikletle gittiler

Kentler plansızca büyüyor, trafik sorunları artarak devam ediyor. Büyükşehirlerdeki işe, okula yetişmek giderek zorlaşıyor. Trafikte geçen süre her geçen gün daha da uzuyor.

Trafik sorununu bisikletle aşmak mümkün. İzmir’de “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyası yapıldı. Çocuklar, okula bisikletle gitti.

Bostanlı sahilindeki bisiklet yolunda iki kilometre pedal çeviren çocuklar hem okula zamanında vardı hem de sabah sporu yaptılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki bisiklet yollarını artırmayı hedefliyor.

Servis yerine velilerin nezaretinde okula bisikletle giden çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #okul #bisiklet
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