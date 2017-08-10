İstanbul Gaziosmanpaşa'da Suriyeli bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini halıyla sararak çöpe atan kadın ihbar sonucu yakalandı

Olay pazar günü öğlen saatlerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre kayınvalidesi ile tartışan 23 yaşındaki Leyla S., tokat atması üzerine 72 yaşındaki kadını boğarak öldürdü.



Leyla S. daha sonra cesedi halıya sararak dışarı taşıdı.



Halının içinde ne olduğunu bilmeyen yoldan geçen birinden de taşıma yardımı alan Leyla S., cesedi çöp kutusuna attı. Bu sırada bir komşu durumu görerek kadının yanına gitti.



Panikleyen Leyla S., çöpteki halıya sarılı cesedi tekrar eve taşıdı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Leyla S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ulusal.com.tr





Leyla S.'nin halıya sarılı cesedi taşımasına ait görüntü