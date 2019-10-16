Ölen teröristin annesinden isyan! "HDP'nin yakasını bırakmasınlar"

Diyarbakır annelerinin çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana sürerken, onlara bu kez bir terörist annesinden destek geldi. Kızı Filiz Aydemir'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldüğünü anlatan Hatice Aydemir, HDP'yi suçladı.

Aydemir, dönemin HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'tan yardım istediğini söyledi.

Kızını bulabilmek için 6 yıl mücadele verdiğini anlattı.

Aydemir, Diyarbakır annelerine destek verdi.

Hatice Aydemir, örgüt mensuplarına teslim olmalarını önerdi.

ulusal.com.tr