Ölen teröristin annesinden isyan! "HDP'nin yakasını bırakmasınlar"
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda öldürülen kadın teröristin annesi Hatice Aydemir, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Kızını bulabilmek için 6 yıl uğraşan acılı anne, "Diyarbakır anneleri mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler, HDP'nin yakasını bırakmasınlar" dedi. Hatice Aydemir örgüt mensuplarına "Devletten korkmayın, teslim olun" çağrısı yaptı
YURT 16.10.2019, 21:07
Diyarbakır annelerinin çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana sürerken, onlara bu kez bir terörist annesinden destek geldi. Kızı Filiz Aydemir'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldüğünü anlatan Hatice Aydemir, HDP'yi suçladı.
Aydemir, dönemin HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'tan yardım istediğini söyledi.
Kızını bulabilmek için 6 yıl mücadele verdiğini anlattı.
Aydemir, Diyarbakır annelerine destek verdi.
Hatice Aydemir, örgüt mensuplarına teslim olmalarını önerdi.
ulusal.com.tr
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