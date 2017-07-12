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Ölüm dansı başladı

SAKARYA Nehri'nde gelişim süreçlerini tamamlayıp uçuşmaya başlayan 'Birgün' sineklerinin ölüm dansı başladı. Sinekler çiftleşme uçuşu yaptıktan sonra yere düşerek öldü.

Ölüm dansı başladı






Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya/Adapazarı #birgün #sinek
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