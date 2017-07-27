KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Peltek, sıkıştığı yerden güçlükçe çıkarıldı. Kurtarma anında ayağından ayakkabıları çıkan Peltek kurtarma ekiplerine "Ayakkabım nerede, gören oldu mu?" diye sorular sordu.

Kaza, Kartepe İlçesi D-100 Karayolu İbrikdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 JG 5228 plakalı TIR'a, iddialara göre kontrolden çıkıp ani fren yapınca arkasında seyreden Yusuf Peltek idaresindeki 54 LK 644 plakalı TIR arkadan çarptı. Ardından kazaya 1 otomobil 1 TIR ve 1 hafif ticari araç karıştı.



Yusuf Peltek dorsesinde bulunan her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan demir direklerin öne kayması nedeniyle TIR'ın kupasında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Peltek sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



Yaralanan Yusuf Peltek, kurtarılma anında ayağından düşen ayakkabısını göremeyince ambulansa binene kadar kurtarma ekiplerine "Ayakkabım nerede ? Ayakkabımı kaybettim. Ayakkabımı gören oldu mu?" dedi. Yaralanan Peltek, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu arada TIR'ın altında kalan ayakkabılar itfaiye ekipleri tarafından alınarak ambulansa koyuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.