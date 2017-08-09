Konya'da günde iki paket sigara içen ve kalp krizi geçiren 25 yaşındaki İrfan Şahin, doktorların acil müdahalesi sayesinde 5 dakika ile yaşama tutundu. Bu yaşlarda kalp krizi geçiren hastaların yüzde 99'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Konya'da günde iki paket sigara içen ve kalp krizi geçiren 25 yaşındaki İrfan Şahin, doktorların zamanında müdahalesi sayesinde 5 dakika ile yaşama tutundu.



Evli ve 3 aylık çocuğu olan Şahin, sabah zor nefes alma ve göğsünde yanma şikayetiyle uyandı. Yakınları tarafından araçla Farabi Hastanesine götürülen gencin kalp krizi geçirdiğini tespit eden doktorlar, hastayı acilen ameliyata aldı.



Operasyonda stent takılarak kapalı olan atar damarı açılan Şahin, doktorların dakikalar ile yarıştığı müdahale sonucu sağlığına kavuştu.

Hayata yeniden tutunan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir göğsünde ağrı, kollarında uyuşma ve zor nefes alma gibi bazı şikayetleri olduğunu ancak soğuk algınlığı zannederek ciddiye almadığını söyledi.



"Üç aylık çocuğum gözümün önüne geldi"



Sabah şiddetli ağrı ile uyandığında derhal hastaneye götürüldüğünü anlatan Şahin, "Hastaneye geldiğimde 3 aylık çocuğum gözümün önüne geldi. Ne olacağını bilmiyordum. Kalp krizi hiç aklıma gelmiyordu. O an hiçbir şeyin farkında değildim. Kollarımı da hissetmiyordum. Daha önce 7-8 kere daha böyle olmuştu ama bunu ağrı kesici alarak geçiştiriyordum. Sigara içmeye devam ettikçe bu ağrılar da artıyordu." diye konuştu.

Sigaraya 5 yıl önce başladığını, ailesinin ikazlarına rağmen içmeye devam ettiğini aktaran Şahin, son dönemde sigarayı iki pakete çıkardığını anlattı.



"Hastanede sigarayı bırakmak için tövbe ettim"



Şahin, kendisini hastaneye yetiştirenlere ve zamanında müdaheleleri ile hayatta tutan doktorlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede sigarayı bırakmak için tövbe ettim. İçenlere tavsiyem kesinlikle içmesin. Çevremde sigara içecek en son kişi belki bendim. Şimdi çok pişmanım, keşke içmeseydim. Hiçbir şeyin yaşamdan daha kıymetli olmadığını anladım. 25 yaşımdayım ve her şeyi bir günde anladım, sigara yavaş yavaş öldürüyor. Kesinlikle bir daha sigarayı ağzıma sürmeyeceğim."



"En büyük etken sigara kullanımı"



Ameliyatı gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Murat Sakallı da sağlık ekibi ile çok hızlı şekilde müdahale ederek, Şahin'i hayata bağladıklarını dile getirdi.

Hastanın bu kadar genç yaşta kalp krizi geçirmesine şaşırdıklarını vurgulayan Sakallı, şunları kaydetti:



"Bu yaşlarda kalp krizi geçiren hastaların yüzde 99'u hayatını kaybediyor ve ancak yüzde 1'i hastaneye ulaşıyor. Hastaneye ulaşanların da ancak yarısı hayatta kalabiliyor. Eğer İrfan Şahin bize 5 dakika daha geç gelseydi kendisini kurtaramazdık. Meslek hayatım boyunca binlerce hastaya müdahale ettim ama en genç yaşta olanı bu vakaydı. Hastanın yaşı genç olunca ilk başta kalp krizinden şüphe edilmiyor. İnsanların erken yaşlarda da kalp krizi geçirebileceğini asla unutmamalıyız. Bu tür vakalarda da en büyük etken sigara kullanımı."

