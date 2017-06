Trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çintay'ın cenazesi törenin ardından memleketi Bingöl'de toprağa verildi

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay'ın cenazesi düzenlenen törenden sonra memleketi Bingöl'de defnedildi.



Gaziantep'ten uçakla Bingöl'e getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Piyade Yarbay Deniz Dönmez, törende yaptığı konuşmada, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak için görevini en iyi şekilde yaparken şehit olanların bıraktığı mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ortadan kaldırmaya yönelik her türlü teşebbüsün, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de güvenlik güçlerinin azim ve iradesi karşısında daima hüsrana uğrayacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü saldırılara karşı göğsünü siper edip bu uğurda gözlerini kırpmadan can veren vatan evlatlarını ve dün kaybettiğimiz Piyade Uzman Çavuş Çintay kardeşimizi unutmayacağız."

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Tunahan Çil, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çintay'ın cenazesi Selahattin Eyyübi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bingöl Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde dün sivil askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 asker şehit olmuş, biri asker 5 kişi yaralanmıştı.