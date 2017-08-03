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'Ömrünün zekatını' atık malzemeleri toplayarak veriyor

Zonguldak'ta yaşayan 83 yaşındaki Cevat Taşören, 35 yıldır devam ettirdiği atık malzeme toplama işinden kazandığı parayla, torunlarının eğitimine katkı sağlamasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulunuyor.

'Ömrünün zekatını' atık malzemeleri toplayarak veriyor

Zonguldak'ta merakla başladığı atık toplama işini uzun yıllardır devam ettiren 83 yaşındaki Cevat Taşören, ilerleyen yaşına rağmen alın teriyle ekmek parası kazanmayı sürdürerek bir yandan da insanlara faydalı olmaya çalışıyor.

Terakki Mahallesi'nde yaşayan, biri erkek 5 çocuk babası ve 10 torun dedesi Taşören, yıllar önce taksicilik yaptığı sırada atık malzeme toplayanları fark ederek bu işe merak saldı.

Bir süre sonra kendisi de karton, plastik ve demir atıklarını toplamaya başlayan Taşören, emekli olduktan sonra marketlerden, komşularından ve çöp konteynerlerinden topladığı atık malzemeleri satarak ev ekonomisine katkı sağladı.

Şimdilerde, emekli maaşının yanı sıra "çöpte ekmek paramız var" dediği atık malzemeleri satarak torunlarının eğitim masrafını karşılayan Taşören, ayrıca gelirinin yarısını geçimini sağlamakta güçlük çeken kişilerle paylaşıyor.




"Kazandığımın yarısını garibana veriyorum"

Cevat Taşören, taksicilik yaptığı yıllarda karton toplayan insanları gördüğünü belirterek, "Ben de arabamın bagajına koyarak toplamaya başladım. Bir hevesle kendime, 'Sen bu kağıtları topla.' dedim. Çocuklarımın hepsini okuttum, yetiştirdim. Şimdi de elimden geldiği kadar onların çocuklarını okutuyorum. Kazandığımın yarısını da ölen anne ve babamın hayrına garibana veriyorum. Kim gelirse kapıma vermeye de devam edeceğim." dedi.
Taşören, yaşının ilerlemesine rağmen yaptığı işten gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çöpte kağıt, plastik, demir her şey var. Bunlar hep para. Arkadaşlarımız var kahvede oturuyorlar. Gelin çöpten toplayın, ayıp değil. Ekmek çöpe gidiyor, gitmemesi için toplayın. Hırsızlık mı yapalım? Topladığım atıkları değerlendiriyoruz. Oturmak daha mı iyi? Hepsi çöplüğe gidecek. Ama bunlar ayağımızın dibinde. 'Çöpe gitmesin, al bunları.' diyorlar. Ben de alıyorum. Yerim var, oraya koyuyorum. Bunları almak isteyenler bana soruyor, sonra da gelip alıyorlar. Ben de kazandığım bu parayı durumu düşük olanlara veriyorum. Vermeye de ölünceye kadar devam edeceğim."


Kaynak: AA
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