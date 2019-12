On Numara sonuçları açıklandı! 16 Aralık çekiliş sonuçları...

Her hafta Pazartesi günleri çekilişi yapılan oyun, her hafta en az bir kişiye ikramiye kazandırıyor. Şans oyunlarının çok rağbet gören oyunlarından olan On Numara 906. hafta çekilişini 16 Aralık 2019 saat 21.15'te canlı çekilişle gerçekleştirdi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyenin, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Oyunda, 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.