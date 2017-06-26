Bayramda çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler, Darıca'daki hayvanat bahçesinin gişelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilini çocuklarına ayıran aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini de bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin yolunu tuttu.

Yoğun ilgi nedeniyle, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen gişelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, bu yönleriyle Türkiye'nin en çok türü barındıran hayvanat bahçesi olduklarını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 150'ye yakın canlıyı barındırdıkları dile getiren Aydın, ziyaretçilerin ancak belgesellerde görebilecekleri nadirlikte canlıları burada gözlemleyebildiklerini kaydetti.



"Bayramlaşmadan sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu"

Aydın, konum olarak İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında yer aldıkları için her iki ile de hitap ettiklerine dikkati çekerek, "Bayramda İstanbul ve Kocaeli'de il dışına çıkmayan kişilerin yoğun ilgisini görüyoruz. Dün bayramın ilk günü olmasına rağmen 5 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bunların bine yakını Orta Doğu turistiydi. Bayramlaşmadan hemen sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu diyebiliriz." diye konuştu.

Yoğun ilginin bugün de katlanarak devam ettiğini ve en yoğun bayramı yaşadıklarını anlatan Aydın, "Yarın da bu yoğunluğu bekliyoruz. Bayram boyunca 20 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorduk, görünene göre bunun da üzerine çıkacağız." dedi.

Aydın, özellikle çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Yeni gelen hayvanlar var. En son cüce su aygırı 'Mela' dünyaya geldi. Türkiye'de sadece bizde olan gergedan çiftimiz var. Bunlar da çok fazla ilgi görüyor. Yaptığımız etkinliklerle insanlar burada dolu dolu bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı.