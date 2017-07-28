İstanbul dün akşam 15 dakika içinde karanlığa gömüldü. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Metro, metrobüs, tren ve tramvay duraklarında vatandaşlar mahsur kaldı. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar, elektrik direkleri sokak ortasına devrildi. Kağıthane'de bir depoya yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Şişli'de ise aşırı yağış mezarlığın istinat duvarını çökertti. Milyonlarca dolarlık mega proje Avrasya tüneli de su baskını nedeniyle geçici bir süre tarafiğe kapatıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve hemen ardından başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti.



İş çıkış saatine denk gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı görüldü.



+Çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı, bazı araçlarda ciddi hasar gördü. Elektrik direkleri ve ağaçlar sokak ortasına devrildi.



+İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Çok sayıda araç ve otobüs trafikte mahsur kaldı.



+Şiddetli yağış ile birlikte gökyüzünde birbiri ardında şimşekler çaktı. Kağıthane'de bir depoya düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.



+Haydarpaşa Limanı'nda ise dev vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu yangın çıktı. O anlar cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.



+Şişli'de aşırı yağış nedeniyle Ermeni mezarlığının istinat duvarı çöktü. Enkaz altından 2 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.



+Deniz hatlarındaki bazı vapurlar yağış sırasında denizin ortasında mahsur kaldı, paniğe kapılan yolculara can yelekleri dağıtıldı.



+Tramvay ve metro seferleri uzun bir süre yapılamadı. Milyonlarca dolar harcanarak yapılan Avrasya Tünelinin girişini yine su bastı. Tünel önlem amaçlı trafiğe kapatıldı.



Yağışlardan Hava trafiği de nasibini aldı. Birçok uçağın havalimanlarına inişine izin verilmedi. Bazı uçaklar çevre illere yönlendirildi.



+Şiddetli yağış, metro ve tünellerden sonra Atatürk Havalimanı'nı da sular altında bıraktı.



Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yağışların cuma akşama kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor..



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