TOKAT'ta geçmiş aylarda ortalama 50 ile 60 TL arasında su faturası gelen abonelere bu ay yüksek miktarlı fatura gitti. Abonelerin başvurusu üzerine belediyenin taşeron çalışanının daha önceden su sayaçlarını okumadan rastgele fatura yazdığı ortaya çıktı.

Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bazı aileler bu ay gelen su faturaları sonrası şoke oldu. Geçmiş aylarda 50 ile 60 TL arasında su faturası kesilen bazı ailelere, bu ay 400 ile 800 TL arasında değişen rakamlarda fatura kesildi. Yüksek fatura karşısından şaşıran kişiler Tokat Belediyesi'ne başvurdu.



GİTMEDEN FATURA KESMİŞ



Yapılan inceleme sonrası faturalarının neden yüksek olduğu ortaya çıktı. Mahallede su sayaçlarını okumakla görevli özel şirket çalışanı Davut E.'nin, yaklaşık 1 yıl boyunca su sayaçlarını okumadan abone numarasını girerek ortalama 50 ile 60 TL arasında fatura çıkardığı ve bu faturaları daha sonra evlere bıraktığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası belediye tarafından Davut E.'nin işine son verildi.



"ARKADAŞTAN ŞİKAYETÇİYİZ"



Bu ay gelen 815 lira fatura ile şoke olan kırtasiyeci Abdullah Soydan, düzenli olarak 50-60 TL arasında su faturası ödediğini ifade ederek , "Bu ay ise 815 lira bir fatura geldi. Önceden sayaçları okuyan arkadaş evlere gelmeden su faturasını düşük yazmış. Örneğin bana 80 TL yazacağı yerde 30 TL yazmış. Bu da ay ay birikmiş. Belediyedeki arkadaşlar durumu izah etti. Belediyeye giderek mağdur olduğumuz söyledik. Belediye ise bu borcumu taksitlendirdi. Bize bu mağduriyeti yaşatan arkadaştan ise şikayetçiyiz" dedi.



İşçi emeklisi 51 yaşındaki Mustafa Türkmen ise, bu ay kendisine 472 TL su faturası geldiğini söyleyerek, "Nasıl olduğunu araştırdık. Bizim sayaçlarımızı okuyan eleman evimize ve iş yerimize gelmeden kafadan fatura yazmış. Saatleri okumadan yazmış. Keşke okusaydı böyle bir problem çıkmasaydı" dedi.



Tokat Belediyesi Su İşler Müdürlüğü ise konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, ''Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğü 59 bin 694 aboneye hizmet vermektedir. Su sayaçlarını okuma ve kontrol işi hizmet alım ihalesi ile yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde sadece 1 taşeron işçimiz okuma yaptığı bölgede bazı abonede eksik tahakkuk girişlerinin yapıldığını tespit edilmiş konu ile ilgili taşeron firma hakkında idari işlem yapılmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Ayrıca okuma hatasının insan kaynaklı mı, yoksa elektronik cihazdan mı kaynaklandığı da tarafımızdan araştırılmaktadır. Saat okuma hatasından kaynaklı faturalarda belediyemiz gerekli düzenlemeyi yaparak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmamasına gayret göstermektedir'' ifadelerine yer verdi.



Belediye bu şekilde mağdur olan abone sayısını 322 olarak açıklarken, bu rakamın daha fazla olduğu iddia edildi.