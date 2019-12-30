Öncü Kadın Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Son bir ayda Türkiye'nin en yakıcı gündemlerinden biri oldu kadın ve kadına şiddet. Bu kapsamda çalışmalara yön vermek için harakete geçen Vatan Partisi Öncü Kadın, Ordu'daydı.

Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, Ordulu kadınlara Türk kadının mücadelesini anlattı. Las Tesis eylemlerinin devlet üzerinden Türkiye'yi ayrıştırdığına dikkat çeken Ayvalı, uyardı.

Dayanışma toplantısından sonra Ordu'da özel bir eve konuk oldular. Bu ev Aralık ayının ilk günlerinden katledilen Ceren Özdemir'in eviydi.

20 yaşında öldürüldü Ceren Özdemir... Üniversite öğrencisiydi... Katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davanın görülmesi de başladı.

Yılmaz Özdemir, Ayvalı ve beraberindekilere Ceren'in odasını, kitaplarını gösterdi.

Ailesi kızlarının en büyük isteğini eğitimini tamamlayarak sahneye çıkmak olduğunu söyledi.

Meltem Ayvalı'da, Özdemir ailesine Ceren'in hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlatacaklarının sözünü verdi.

ulusal.com.tr