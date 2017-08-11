HATAY'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kısıtlamaya gidilmesinin ardından Suriye'ye yük taşıyan TIR'ların yönelmesiyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kısıtlamaya gitmesi nedeniyle TIR ve kamyonlar, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na yöneldi.



Yoğunluk oluşan bölgede TIR'lar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasına yüklerini indiriyor.



Burada kamyon ve TIR'lara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye’nin Esselame Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalına ulaştırılıyor.