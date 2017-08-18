Ordu'da fındık hasadı tüm hızıyla sürüyor. Yüksek rakımlı köylerde yamaç ve dik arazilerde elle toplanan fındıklar, çuvallara dolduruluyor. O ağır çuvalların harmana taşınması ise üreticinin kurduğu ilkel teleferikle yapılıyor. Tüm zorluklar karşısında yılmayan üreticiyi, açıklanan fındık fiyatı üzüyor.

Ağustos ayının ilk haftası itibariyle, fındık hasadının başladığı Ordu'da işler yolunda. Hele de Karadeniz insanının zekası devreye girince...



Yüksek rakımlı köylerde, araç yolu olmayan yamaç arazilerde ki bahçelerde fındıklar toplanıyor. Toplanıyor toplanmasına ama harmana taşımak üretici için ayrı bir sorun oluyor. Çözüm yine üreticinin kendisinden geldi.



Daha önce at ve eşeklerle yapılan bu işlem artık teleferikle yapılıyor.



Metrelerce çelik halat ve onu harekete geçiren motordan oluşan ilkel teleferik, üreticinin işini oldukça kolaylaştırıyor. Üretici, 10 tonun üzerinde ürettiği fındığı daha kolay harman yerine ulaştırıyor.



Toplamasından taşınmasına, patozlamasından kurutmasına her biri zor ve masraflı aşamalardan geçiliyor. Üretici herşeyi göze alıyor ama bir de ürünü değerinde satılsa...



Üreticiye göre, Bakanlığın açıkladığı fındık alım fiyatı olan 10 lira, maliyeti bile kurtarmıyor.





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