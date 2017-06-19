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Ordu'da kamyon ırmağa düştü: 1 ölü

Irmağa yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşen kamyonun ölen sürücüsünün, işe o gün başladığı belirtildi

Ordu'da kamyon ırmağa düştü: 1 ölü

 Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonun ırmağa yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Eşref Gevşek'in kullandığı özel bir firmaya ait kamyon, akşam saatlerinde Saraycık Mahallesi mevkisindeki Turnasuyu Irmağı'na düştü.

Yaklaşık 100 metre uçurumdan ırmağa düşen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesedi çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılan Eşref Gevrek'in işe o gün başladığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #kaza #1 ölü
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