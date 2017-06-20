Köln'den Ordu-Giresun Havalimanı'na gerçekleşen ilk seferde 160 yolcu seyahat etti

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'na Almanya seferleri başladı.



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya seferlerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.



Daha önce 1 Mart'ta başlaması planlanan seferlerin, 20 Haziran olarak yeniden düzenlendiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, özel havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk seferde 160 yolcunun Ordu-Giresun Havalimanı'na geldiğini ifade etti.

Saat 18.00 sıralarında Köln'den kalkan uçağın saat 21.00 civarında Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiği bilgisini veren Balkanlıoğlu, aynı uçakla Köln'e ise 40 yolcunun gittiğini kaydetti.

Seferlerin Köln, Münih, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerine yapılacağını ifade eden Balkanlıoğlu, karşılıklı seferleri özel hava yolu şirketlerinin yanı sıra Türk Hava Yollarının da gerçekleştireceğini söyledi.

Balkanlıoğlu, ikinci seferin 8 Temmuz'da Münih şehrine karşılıklı olarak yapılacağını aktardı. Vali Balkanlıoğlu, 18 Temmuz'da Stuttgart, 3 Ağustos'ta da Düsseldorf şehrine karşılıklı seferlerin gerçekleştirileceğini, bu saferlerin aralıklarla kasım ayına kadar süreceğini belirtti.

Vali Balkanlıoğlu, Almanya seferlerin başlaması karşısında bölge halkının çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.