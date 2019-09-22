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Ordu'ya mevsimin ilk karı düştü

Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ordu'ya mevsimin ilk karı düştü

Yörede sahil kesiminde gece yağmur etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.
Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.
Çambaşı Yaylası'na mevsimin ilk karının düştüğüne işaret eden Kaya, gece boyunca yağışın devam ettiğini belirtti. 

Kar yağışının, ilçede geçen yıl resmi olarak hizmet vermeye başlayan kayak tesisini beyaza bürüdüğünü ifade eden Kaya, bazı vatandaşların o anları cep telefonlarıyla görüntülediğini söyledi.
Kaya, halen yaylada bulunan besicilerden gerekli önlemleri almalarını istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #kar #çambaşı yaylası #Perşembe Yaylası
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