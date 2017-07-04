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Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin kornea, karaciğer, böbrek ve kalbi 4 hastaya nakledilecek

Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Denizli'de, beyin ölümü gerçekleşen bir erkek hastanın kornea, karaciğer, böbrek ve kalbi 4 kişiye nakledilecek.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazası sonucu 9 gün önce Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 45 yaşındaki İbrahim Albay'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Albay'ın ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesi sonrasında Albay'ın organları başarılı bir operasyonla alındı. Organlar hastalara nakledilmek üzere İzmir ve Bursa'ya gönderildi.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, hastanın ailesine teşekkür ederek, "Trafik kazası sonucu hastanemizde tedavi gören İbrahim Albay'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarının bağışlanmasını kabul etti. Karaciğer Bursa'ya, 2 böbrek, kalp ve kornea da İzmir'e gönderildi. Böylece organ ve doku bekleyen 4 kişiye umut olacak." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Servergazi Devlet Hastanesi #organ nakli #beyin ölümü
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