DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikaları tehdit etmeye başlayınca, çalışanlar yangın tüpleriyle ormana koşarak alevlere müdahale etti. Kasten çıkarıldığı iddia edilen yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Akhan Mahallesi'nde, fabrikaların arkasındaki ormanlık alanda bugün saat 18.00 sıralarında iki ayrı noktada yangın çıktı.



Alevler kuru otlar ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevlerin ormanlık alanda ilerlemesi ve fabrikaları tehdit etmesi üzerine işçiler yangın tüpleriyle ormanlık alana koşarak alevlere müdahale etti.



Polisler de ellerindeki çalılarla alevleri söndürmeye çalıştı.



Ardından bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.



Polis, kasten çıkarıldığı iddia edilen 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındı.