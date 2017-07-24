Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza
Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!

Ortalığı savaş alanına çevirdi!

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, park halindeyken freni boşalan ve geri kayan kamyon park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bahçenin istinat duvarına asılı kaldı.

Ortalığı savaş alanına çevirdi!

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Umut İnşaat Sitesi önünde, yokuşta park halindeki Ahmet Çaybaş'a ait 20 UC 204 plakalı kamyon, bugün saat 09.00 sıralarında frenin boşalması sonucu geri kayıp, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Park halindeki dört otomobile çarpan kamyon, bir otomobili de sürükleyerek, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bahçedeki ağaçların üzerine devirdi. Kamyon da bahçenin istinat duvarında asılı kaldı.

Olay anında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis, kamyon şoförü Çaybaş'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #Pamukkale
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Vücut Tarayıcı'lar hizmete girdi
Sonraki Haber
'Alex Ferguson aradı, cevap vermedim'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.