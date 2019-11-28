Örtü altı tarım sektörü fuarı Antalya'da başladı

Bu fuar Çin’den Hollanda’ya, İspanya’dan Afrika’ya kadar bir çok ülkeyi Antalya'da buluşturdu.

Growtech 19’uncu Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı başladı. Growtech, alanında dünyanın en büyük fuarı olma özelliği taşıyor.

Fuara bu yıl 32 ülkeden 850’nin üzerinde firma ve marka katıldı. 130’dan fazla ülkeden de 90 binin üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Growtech Direktörü Engin Er, fuarın tarımda ihracat olanaklarını genişlettiğini söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera A.Ş.’de ilk defa Growtech’te kamuoyuna tanıtıldı. Bitkisel Üretim ve Girdi Müdürü Dr. Sedat Çıtak, "Sözleşmeli Üretim" başlıklı konferans verdi.

Çiftçi dostu Göktuğ’un görevi yapay zeka ekranına dokunduğunuz an başlıyor. Tarım reçetesi yazmak için adım adım üreticiden talimat bekliyor. Üretilen bitki seçiliyor ve…

Sektöre dair en yeni ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı fuar 30 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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