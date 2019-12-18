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Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen IŞİD operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

YURT 18.12.2019, 09:57 18.12.2019, 10:13
Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

#ışid #osmaniye
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