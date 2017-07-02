Aşırı sıcaklar nedeniyle Osmaniye'de yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastaları idari izinli sayılacak

Osmaniye Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre Osmaniye'de hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.