Zehir tüccarları, Türk polisinden ve narkotik köpeği "Poyraz"'dan kaçamadı. Bir tırda 24 kilo 250 gram eroin bulundu.



Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yapıldı. Polis ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolu Kadirli gişelerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tır, Van'dan yola çıkmıştı.



Narkotik köpeği "Poyraz"ın tepki vermesi üzerine tır, Müdürlük bahçesine götürüldü.



Aracın çekici bölümündeki iki hava tüpünde 36 pakete konulmuş 24 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.



Uyuşturucu kokusunun anlaşılmaması için hava tüplerinin içerisine naftalin konulduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı.

ulusal.com.tr