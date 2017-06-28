Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirdi

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste yaptıkları aramada 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Gaziantep karayolunda uygulama yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Önder Ö. idaresindeki 33 DUV 03 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada arka koltukta naylonlara sarılı 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirildi. Yapılan incelemede, Önder Ö'nün Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu Mersin'e götürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Önder Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #osmaniye
banner863
Önceki Haber
Bayrampaşa'da işlenen cinayetin zanlısı aranıyor
Sonraki Haber
Çankırı'da traktör devrildi: 15 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.