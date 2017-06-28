Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirdi

Osmaniye'de uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste yaptıkları aramada 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye Gaziantep karayolunda uygulama yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Önder Ö. idaresindeki 33 DUV 03 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı.



Yapılan aramada arka koltukta naylonlara sarılı 6 kilogram 950 gram esrar ele geçirildi. Yapılan incelemede, Önder Ö'nün Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu Mersin'e götürdüğü belirlendi.



Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Önder Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.