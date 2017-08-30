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Otel havuzunda boğulan Atakan'ın cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelin havuzunda boğulan küçük Atakan'ın cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

Otel havuzunda boğulan Atakan'ın cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün bir otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı'nın cenazesi memleketi Eskişehir'de defnedildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Arı'nın cenazesi, yakınları tarafından dün akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi.

Küçük Atakan'ın cenazesi, Tepebaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Yusuflar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, anne Hatice ve baba Ersin Arı, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, AKP Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğlunun tabutunu öpen ve ayakta durmakta zorluk çeken baba Ersin Arı'yı yakınları teskin etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #manavgat
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