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Otele rezervasyon yaptırarak giden 50 kişi, kapıda kaldı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde beş yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırarak giden 50 kişi, kapıda kaldı. Tatilciler, rezervasyonlarda isimleri olmadığı gerekçesiyle otele alınmadı. Online satış yapan firmaya tepki büyüktü.

Otele rezervasyon yaptırarak giden 50 kişi, kapıda kaldı

Bodrum'da tatil yapmak istediler. Ama olmadı...

Günler öncesinden internet üzerinden tatil satışı yapan bir firma aracılığıyla rezervasyon yaptırdılar. Konaklama ücretlerini de peşin olarak ödediler.

Tatilciler, rezervasyonlarda isimleri olmadığı gerekçesiyle otele alınmadı. 40 derece sıcakta otelin kapısı önünde kaldılar.

Mağdur olan tatilcilerden bazıları geri döndü, bazıları ise sorunun çözülmesi için saatlerce uğraştı. Yurttaşlar, firma yetkililerine ulaşmayı denedi ama telefonu açan olmadı.

Saatler sonunda bir yetkilisi geldi. Yetkilinin tatilcileri başka otele yönlendirmek istemesi ve 'otelin fazla müşteri alması nedeniyle yer kalmadığını' söylemesi sinirleri iyice gerdi.

Tatilleri zehir olan yurttaşlardan bazıları Jandarmaya şikayetçi oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum
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