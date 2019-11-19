banner1199

banner1197

Otobüs tırla çarpıştı: Ölenler ve onlarca yaralı var

Afyonkarahisar- Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

YURT 19.11.2019, 10:11
Otobüs tırla çarpıştı: Ölenler ve onlarca yaralı var

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı TIRAfyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. 

#Afyonkarahisar #Konya #tır #Otobüs #Has Diyarbakır
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P