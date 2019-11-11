Otomobil alev aldı

Bir anda yanmaya başladı. Hem sürücü hem de çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.



Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Haramidere Mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen sürücü, dumanları fark edince aracı durdurdu.



Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Ekiplerin söndürme çalışmaların ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı. Trafik normale döndü.

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