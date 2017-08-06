Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Tansiyon yükseliyor
Tansiyon yükseliyor
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
"Artık kimse beni üzemez!"

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri uzman çavuş 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri uzman çavuş 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakan Küçük idaresindeki 38 ZU 286 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkisinde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Reşit Küçük ve Nebiye Karavelioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Safiye ve Sıla Karavelioğlu ile Sakine Küçük ise 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Çankırı'da uzman çavuşluk yapan ve geçici olarak Silopi'de görevlendirilen Hakan Küçük'ün, sözlenmek üzere Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomoil #kastamonu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
BES'ten ayrılan 'pişman katılımcı' için dönüş yolu arayışı
Sonraki Haber
Ziraat odalarından kırsal nüfus uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.