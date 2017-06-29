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Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Çakır idaresindeki 07 B 1663 plakalı otomobil, İtfaiye kavşağında, Memiş K. yönetimindeki 06 GF 476 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Çakır ile araçta bulunan Deniz Nuri Kırıcı yaralandı.

Akseki Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Çakır, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Kırıcı ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü Memiş K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #antalya #Akseki
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