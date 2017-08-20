TOKAT’ta park halindeki kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Kent merkezine doğru giden 51 yaşındaki Cemal Giden yönetimindeki 60 HJ 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp park halindeki 60 DR 051 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı.



Kazada, sürücü Cemal Giden, 60 yaşındaki Sadık Aktaş, 40 yaşındaki Hanife Demirkol ve 2 yaşındaki Azra Yılmaz yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Gemal Giden ve Sadık Aktaş’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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