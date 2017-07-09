Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Çetinçakmak idaresindeki 06 RCS 67 plakalı otomobil, Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Çetinçakmak ile otomobildeki Yusuf ve Ayşeyan Sağlık, Çiğdem Özer ve Hafize Çetinçakmak yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.