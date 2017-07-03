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Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Ergene ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi Fabrikalar mevkisinde, Osman Gündüz idaresindeki 59 YS 692 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.

Kazada sürücü Gündüz ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Serkan Ceylan (37), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ergene #1 ölü
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