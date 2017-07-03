Ergene ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi Fabrikalar mevkisinde, Osman Gündüz idaresindeki 59 YS 692 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.



Kazada sürücü Gündüz ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.



Yaralılardan Serkan Ceylan (37), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.