Biga İlçesi'nde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Çanakkale- Biga Karayolu Ağaköy yakınlarında meydana geldi. Gülay Ekşi yönetimindeki 39 ET 380 plakalı otomobille, iddiaya göre, önünde seyir halinde olan bir aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Gülay Ekşi, Nergis Çelik, Rabia Çelik, Ozan Aktuğ, Kerem Aktuğ, Sebahat Aktuğ, Filiz Aktuğ ve Yusuf Ekşi yaralandı. Çevreden kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 8 yaralı ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.