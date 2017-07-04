Toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ocak-haziran döneminde yüzde 8,6 daralarak 401 bin 158 düzeyinde gerçekleşti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'nin ocak-haziran döneminde yüzde 8,6 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,58 azalarak 401 bin 158'e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 438 bin 817 araç satılmıştı.

Otomobil satışları da 2017 yılı altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,62 azalarak 305 bin 924 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 338 bin 482 adet satış görülmüştü.

Hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılı ocak-haziran döneminde, 2016 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 5,08 azalarak 95 bin 234 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 100 bin 335 adet satış gerçekleşmişti.



Toplam pazar haziranda yüzde 9 küçüldü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziran ayında 83 bin 658 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 91 bin 540 araç satışı yapılan Haziran 2016 otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 8,61 azaldı.

Otomobil satışları da haziran ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6,96 azalarak 66 bin 164'e geriledi. Geçen yıl aynı ayda 71 bin 111 satış gerçekleşmişti.

Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 14,37 küçülerek 17 bin 494 oldu. Geçen yıl söz konusu pazarda 20 bin 429 araç satılmıştı.





Bin 429 hibrit otomobil satıldı

Otomobil satışlarında bu yılın 6 aylık döneminde, 1600cc altında yüzde 9,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 11,7 ve 2000cc üstü otomobil satışlarında ise yüzde 49,8 azalış yaşandı. Bu dönemde, 32 elektrikli ve bin 429 hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarında haziran sonunda 100-120 gr/km arasındaki otomobiller yüzde 41,63 oran ve 127 bin 365 satışla ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya sahip oldu.

Bu yılın haziran sonu itibarıyla dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,45'e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 58,08'e yükseldi. Aynı dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,14'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa 159 bin 657 araçla yüzde 52,19 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 49,48 pay ve 151 bin 372 satışla yine Sedan otomobiller oldu.

Haziran sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 70,27 pay ve 66 bin 920'yle "van" ulaşırken, bunu yüzde 12,26 pay ve 11 bin 675'le "kamyonet", yüzde 8,80 pay ve 8 bin 381'le "Pick-up" ve yüzde 8,67 pay ve 8 bin 258'le de "minibüs" takip etti.



"Toplam pazar 2017 yılını 875-925 bin aralığında kapatır"

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2017 yılının ikinci yarısında; ABD'deki gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızının etkili olacağını belirtti.

Erce, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin adet aralığında olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.