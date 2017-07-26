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Otomobilden cephanelik çıktı!

KONYA'da park halindeki bir otomobile şüphe üzerine yapılan aramada ruhsatsız 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

Otomobilden cephanelik çıktı!

Olay,  geçen pazar günü  saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye görevini yapan Güven Tim ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan 42 COK 57 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracın yanına giden polis, Ali K. (26) ve Rahim D.'nn (34) endişeli hareketlerinden şüphelenmesi üzerine otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerinde bazılarının seri numarası silinmiş 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek, bu silahlara ait  bazı mermiler 8 adet şarjöre doldurulmuş halde toplam 146 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

 
Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., silah ve mermilerin kendilerine ait olduğunu  söylediği öğrenildi.

2 şüpheli, polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından ' 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet '  suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #Şüpheli araç
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