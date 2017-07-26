KONYA'da park halindeki bir otomobile şüphe üzerine yapılan aramada ruhsatsız 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

0 0 0 0

Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye görevini yapan Güven Tim ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan 42 COK 57 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracın yanına giden polis, Ali K. (26) ve Rahim D.'nn (34) endişeli hareketlerinden şüphelenmesi üzerine otomobilde arama yaptı.



Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerinde bazılarının seri numarası silinmiş 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek, bu silahlara ait bazı mermiler 8 adet şarjöre doldurulmuş halde toplam 146 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., silah ve mermilerin kendilerine ait olduğunu söylediği öğrenildi.



2 şüpheli, polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından ' 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet ' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: