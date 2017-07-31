ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü. Kaza yapan otomobil sürücüsü 2.20 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı Mevkii'nde meydana geldi.



Ereğli'den Gülüç yönüne giden 28 yaşındaki Emre Öztürk yönetimindeki 06 E 5708 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.



Kazada, sürücü Öztürk yaralanırken, otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş öldü.



Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Öztürk ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza haberini alınca gelen anne Aysel ve baba Taner Karataş, çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.



Batuhan Karataş'ın hayatını kaybettiği haberini alan çift, sinir krizi geçirdi. 'Oğlum yapma bunu oğlum' diye ağlayan Aysel Karataş'a sağlık ekipleri müdahale etti.



Karataş ailesinin yakınları da kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu.



Batuhan Karataş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü Emre Öztürk'ün hastanede yapılan kontrolünde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.