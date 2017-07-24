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Otomobile giren yılan sürücünün ayağına dolandı

ADIYAMAN'da, otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

Otomobile giren yılan sürücünün ayağına dolandı

Yeşilyurt Mahallesi'nde 44 FP 139 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abuzer Karaca, ayağına yılanın dolandığını görünce kısa süreli panik yaşadı.

Otomobili park edip kendisini dışarı atan Karaca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbarın ardından mahalleye gelen itfaiye erleri, kısa çalışmanın ardından otomobilin motor bölümüne giren yılanı bularak çıkardı ve kafese koydu. Bölgeden uzaklaştırılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Adıyaman #yılan
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