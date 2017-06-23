İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı

Düzce'de, otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokağı'nda işyeri bulunan Ayhan Göngör, dışarıda yılan gördüğünü söyleyen kadınların bağrışmalarını duyması üzerine dükkanından çıktığını anlattı.

Kaldırımdaki yılanın insanlardan korkarak park halindeki aracının motor bölümüne girdiğini belirten Güngör, itfaiyeye haber verdiklerini kaydetti.

Vatandaşlar tarafından çıkarılmak istenen fakat lastik ile kaporta arasında bulunan davlumbazın altına gizlenen 1,5 metrelik yılanın bulunduğu yerden çıkmaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince özel araçlarla bulunduğu yerden çıkarılmak istenilen yılan bu kez başka bir bölüme geçti.

Dar sokaktaki yılanın, bulunduğu yerden çıkarak toplanan vatandaşlara zarar verme ihtimalini göz önüne alan itfaiye, aracı çalıştırarak Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce İtfaiye Müdürlüğü bahçesine götürdü.

Burada aracın sol ön lastiğinin üzerindeki davlumbazı söken ekipler, yılanı aparatla almaya çalıştı. Buradan da ürkerek çıkan yılan bu kez kapısı açık aracın içerisine kaçtı.

Yoğun çaba sonrası yakalanan yılan itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

Otomobilin sahibi Güngör, sokaktaki bağrışmalar üzere dışarı çıktığını ve kaldırımda yılan gördüğünü söyledi.

Yılanın çevredeki vatandaşlardan korkarak aracına girdiğini belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Hayvanı öldürerek çıkarmak belki mümkün olurdu fakat öldürmek istemedik. İtfaiye ekiplerimiz titiz bir çalışmayla yılanı çıkardı. Biraz bizi uğraştırdı. İtfaiye müdürlüğünde çalışan arkadaşlara teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldular. Kimsenin canı yanmadan çıkarıldığına çok sevindim." dedi.