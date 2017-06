Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosunu çeken ve aracı durdurup ihbar eden kişi, köpeği görmek için barınağa gitti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosunu çeken ve aracı durdurup ihbar eden kişi, köpeği görmek için barınağı ziyaret etti.

Muğla-Fethiye karayolunda seyir halindeyken Köyceğiz ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeği gören ve o aracı durdurarak hayvanseverlere haber veren Alparslan Mehmet Bıyık, Haydos bakımevine gitti.

“Kantar” ismi verilen köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan Bıyık, duyarlılıklarından dolayı Hayvan Dostları Derneği (Haydos) Başkanı Türkan Dağdelen’e teşekkür etti.



"İnsanlık görevimi yaptım"

Tiyatro sanatçısı Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Köpeğin, Muğla Ortaca Haydos bakımevinde güvenli ellerde olduğunu dile getiren Bıyık, "Ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldım. Çok şükür durumu iyi. Köpekler de bir canlı. İnsan olduğumuzu lütfen unutmayalım." dedi.

Dağdelen ise köpeğin sağlık durumunun iyi ve bakımevinde koruma altında olduğunu belirtti.

Köpeğin veteriner hekim kontrolünden geçtiğini anlatan Dağdelen, "Deride sürtünmeye bağlı ağır bir travma vardı. İlk müdahalesini yaptık. Köpeğimizin durumu şu an iyi. Umuyoruz ki artık bu tür vahşetlerin sonu gelir. Umuyoruz, hayvanlar mal konumundan çıkar ve can olduğu artık anlaşılır." diye konuştu.

Dağdelen, olayın sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu dile getirerek, ülkenin her yerinde böyle olayların yaşandığını ifade etti.



Olay

Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde M.B, 6 yıldır baktığı Kurt çoban köpeğini, 48 K 5666 plakalı otomobilinde yer olmadığı gerekçesiyle aracının arkasına iple bağlayıp karayolunda sürüklemişti.

Diğer sürücüler tarafından görüntülenen olay sonrası, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve köpek sahibinden alınarak Haydos üyelerine teslim edilmişti.

Köyceğiz Jandarma Karakolu’nda ifadesi alınan M.B. hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.