Gaziantep'te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deniz E. yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Osmaniye karayolunun 30'uncu kilometresi Atalar Mahallesi mevkisinde, ağabeyiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Gülben Çökökoğlu'na (13) çarptı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Çökükoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Çökükoğlu'nun, öğrenim göreceği liseye kayıt için gerekli evrakları teslim etmek amacıyla ağabeyiyle Nurdağı ilçesine gittiği öğrenildi.