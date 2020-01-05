Otomobilin çarptığı iş makinesinin fırlayan kepçesi Ahmet Alkurt'un ölümüne neden oldu

Alınan bilgiye göre, 35 AFE 837 plakalı otomobil, Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı'nda park halindeki kepçeye, ardından da 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin fırlayan kepçesi, yol kenarındaki minibüsünün yanında bekleyen Ahmet Alkurt'a isabet etti.



Ağır yaralanan Alkurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın, Alkurt'un dün kaza yapan minibüsünü çektirmek için aracının yanında beklediği sırada meydana geldiği öğrenildi.