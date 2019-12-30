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Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

YURT 30.12.2019, 14:11
Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Aramada otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu bulundu, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
#otomobil #hava filtresi #aydın #kuşadası
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