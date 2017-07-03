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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolvadin ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Yıldırım yönetimindeki 03 YB 603 plakalı otomobil, Kurucuova köy yolunda, Resul Biçer idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Biçer ile motosiklette bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Biçer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #motosiklet #Afyonkarahisar #1 ölü 1 yaralı
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