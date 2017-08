Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için hazırlanan "Otopark Yönetmeliği" taslağı, görüşlerin alınması için kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden görüşe açılan yönetmelik taslağıyla, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarının, ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor.



Binayı kullananların otopark ihtiyacının, bina içinde veya parselinde karşılanmasının esas alındığı yönetmelik taslağına göre, birim park alanı, binek otoları için manevra alanı dahil en az 20 metrekare, kamyon ve otobüsler için de manevra alanı hariç en az 50 metrekare üzerinden belirlenecek.

Taslakta, yerleşim alanlarında otoparklar, kullanım yerleri ve bunlara ait en az otopark miktarlarına ilişkin düzenlemeyle, her daireye en az bir araç için otopark zorunluluğunu getiriyor.



Ayrıca taslakta, dükkan, mağaza, bankada 30 metrekareye, market, süpermarket, alışveriş merkezinde 20 metrekareye, 4 ve 5 yıldızlı otellere her 3 odaya, hastanelerde 75 metrekareye, sağlık ocağı, dispanserlerde 125 metrekareye, ibadet yerlerinde ise 100 metrekareye en az bir araçlık otopark yeri ayrılması şartı da yer alıyor.



"Park et-Devam et" otoparkları



Taslağa göre, araçların şehir merkezine yönlendirilmemesi için kent merkezi dışında, çeperlerinde yer alan ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen ve detayları ulaşım veya otopark ana planıyla belirlenen "Park et-Devam et" otopark alanları ayrılacak.



Bu otopark alanlarına, sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisikletler park edebilecek.



Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu bulunacak.



Otoparklarda bisikletlere ilave alan



Yönetmelik taslağında, bisikletliler için de yeni düzenleme yer alıyor. Buna göre, bütün otopark türlerinde, otopark alanının yüzde 1'i kadar ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak.



Taslağa göre, yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek ve kullanılamayacak.



Otopark ihtiyacının bir kısmı veya tamamı parselinde karşılanamayan binalarda, karşılanamayan otopark miktarı, azami 250 metrekarelik yürüme mesafesinde bölge ve genel otopark alanlarında ya da kamulaştırmaya konu olmayan imar parsellerinde "irtifak kurulmak ve tapu kütüğüne şerh konulmak" kaydıyla encümen kararıyla başka parselde veya binada yapılabilecek.



Elektrikli araçlar da düşünüldü



Bölge otoparkları ve genel otoparklarda da imar planlarında tespit edilen yerlerde, otoparklar plan esaslarına uygun şekilde yer üstünde veya altında, açık, kapalı ya da çok katlı olarak, gerektiğinde mekanik sistemler kullanılarak da yapılabilecek.



Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde, tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında mevcut ağaç dokusunun korunması, gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartları sağlamak kaydıyla bölge ve genel otopark kurulabilecek.



Ayrıca bölge ve genel otoparklarda her 50 park yerinden biri, elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek.