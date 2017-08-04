Üniversite öğrencisi Murat Mendeş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illeri "otostop"la gezmeyi planlıyor.

Adana'dan yola çıkan üniversite öğrencisi Murat Mendeş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illeri kapsayacak yaklaşık 3 bin kilometrelik gezisini "otostop"la katedecek.



Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Murat Mendeş, paranın insan hayatındaki yerinin sanıldığı kadar önemli olmadığını düşünüyor.









Mendeş, parasız da mutlu olabileceğini göstermek üzere bir kaç eşyasını koyduğu sırt çantasıyla "otostop" yaparak 3 bin kilometrelik yol yapıp Doğu ve Güneydoğu illerini gezmeyi planlıyor.



Hiç tanımadığı ailelere misafir olduğunu dile getiren Mendeş, bu sayede farklı dil ve inanca mensup insanlarla sohbet ettiği seyahatinin çok güzel geçtiğini söyledi.



Birçok kişinin buraların terör nedeniyle huzurlu kentler olmadığını düşündüğünü anlatan Mendeş, bunun doğru olmadığını dile getirdi.



Mendeş, "Kaybettiğimiz insani hislerimizi tekrar canlandırmak için bu çabayı veriyorum. Kardeşlik duygusunun ve insanların arasında kaybolmaya başlayan güven duygusunun tekrar canlanması için bir köprü olmak istiyorum." dedi.







"Bu seyahatim 20 gün sürecek"



Kommagene krallığından kalan Karakuş Tümülüsü'ndeki heykellere hayran kaldığını dile getiren Mendeş, "Buradan sonra tarihi Cendere Köprüsü'nü, Arsemia'yı gezip, daha sonra çok merak ettiğim Nemrut Dağı'na çıkacağım. Orada güneşin doğuş ve batışını izledikten sonra Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Van gibi illerimizi ziyaret edeceğim. Tahmini olarak bu otostopla seyahatim 20 gün sürecek." diye konuştu.



Daha önce de yine "otostop"la Gürcistan'a gittiğini anlatan Mendeş, "Orada da çok güzel insanlarla tanıştım. 120 kilometre yürüdüm. Toplam 2 bin 580 kilometre yol katettim. Orada 8 ili gezdim. 80 insanla tanıştım ve yaklaşık 10 gün süren gezimde sadece 80 lira harcadım." ifadesini kullandı.



