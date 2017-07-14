Bursa otoyolunda motosikletiyle yaklaşık 100 kilometre hızla giderek akrobasi hareketleri yapan sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Motosikleti kullanan sürücü hem kendi hayatını hem de diğer yolcularınkini riske attı.

Bursa-Ankara otoyolunda çekilen görüntüler "bu kadarı da olmaz" dedirtti.



2016'da çekilen görüntülerde, otoyolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü hızla giderken motosikletin üzerine yatıyor.



Bu şekilde en az 100 kilometre hızla giden motosikletliye çarpmak istemeyen araç sahipleri şerit değiştirirmek zorunda kalıyor.



Yürekleri ağıza getiren bu yolculuk cep telefonu tarafından saniye saniye çekildi.



Motorsikleti kullanan kişi sadece kendi hayatını değil diğer yolcularında can güvenliğini tehdit etti.





ulusal.com.tr