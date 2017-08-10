ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde koruyucu ailesinden alınan Öykü B.'nin durumuyla ilgili görevlendirilen 3 müfettiş, ilçeye gelerek aileyle görüştü.

Alanya'nın kırsal mahallesi Elikesik'te, 2011 yılından bu yana kendisine bakan, 2014 yılından itibaren de koruyucu ailesi olan Zahide ve Ramazan Yavuz çiftinden alınarak Antalya'daki sevgi evine yerleştirilen Öykü B.'nin durumu önceki gün medyada gündeme geldi. Okula servisle gönderilmediği, kendisine ait bir odası ve gardırobu olmadığı gibi gerekçelerle kendilerinden alınan Öykü'nün geri verilmesini isteyen ailenin çağrısı sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlendirdiği 3 müfettiş Alanya'ya geldi. Ankara'dan gelen müfettişler dün saat 15.00'te Yavuz ailesinin evine gitti.

Elikesik Mahalle Muhtarı Yusuf Boz'un da katıldığı yaklaşık 3 saat süren görüşmede, 6.5 yıldır Öykü'ye bakan Zahide ve Ramazan Yavuz çiftiyle görüşen müfettişler, ailenin yaşadığı ortamı ve Öykü'ye sunacakları imkanları gözlemleyip notlar aldı.



"GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"



Mahalle Muhtarı Yusuf Boz, "Görüşme bizim açımızdan olumlu geçti. Yetkililer çok iyi niyetli davrandı. Öykü'yü kendi çocuklarından ayırt etmeyen Yavuz ailesini tebrik ettiler ve 'Umudunuzu kaybetmeyin' dediler" diye konuştu.



Müfettişlerin Yavuz ailesiyle görüşmelerinin ardından incelemeyi derinleştirmek için Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nü de ziyaret ettikleri belirtildi.